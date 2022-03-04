Altaylı Cebrail Karayel'den Galatasaray itirafı: Transfere yeşil ışık yaktı

Futbol şubesinde yapılanmaya giden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımda gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da büyük önem taşıyor.
Yabancı sınırından dolayı kadrosuna yerli oyuncular da katmak isteyen Galatasaray, Altay'ın sağ beki Cebrail Karayel'i listesine aldı. Bu sezon başarılı bir grafik çizen 27 yaşındaki oyuncu, Radyospor'a hakkında çıkan transfer iddiaları için konuştu.
- "Ruhumu okşuyor"
- Galatasaray'ın kendisiyle ilgilenmesi hakkında yöneltilen soruya yanıt veren Cebrail Karayel, "Bireysel olarak sezona iyi başladım. Galatasaray ülkemizin özel camialarından birisi. Her futbolcu böyle özel camialarla anılmak ister. Şu anda çok güzel bir camiadayım. Evet bu söylentiler ruhumu okşuyor, egomu tatmin ediyor ama hiçbir önemi yok. Bir insanın en büyük rakibi kendisidir. Futbol değişen bir oyun. Her gün kendimizi yenilememiz gerekiyor, çalışıyorum, çalışmaya da devam edeceğim" ifadelerini kullandı.