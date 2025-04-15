Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Altınordu iki deplasmana çıkacak

Altınordu iki deplasmana çıkacak

14:4915/04/2025, Salı
IHA
Sonraki haber
Altınordu'nun 11'i
Altınordu'nun 11'i

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynayacağı son iki maçında İskenderunspor ile Sarıyer’e konuk olacak.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, sezonun bitimine kısa bir süre kala iki maçını da deplasmanda oynayacak.


İlk olarak hafta sonu 6. sıradaki İskenderunspor’a konuk olacak olan İzmir ekibi, daha sonra da lider Sarıyer ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Böylece kırmızı-lacivertliler, son iki maçını dış sahada oynamış olacak.


Son haftada ise Afyonspor’un ligden çekilmesi nedeniyle Altınordu, müsabakadan hükmen galip sayılarak 3 puan alacak.


Altınordu’ya 1 puan lazım

Ligde oynadığı son 3 maçında 3 mağlubiyet alan Altınordu, yaşanılan kayıplar sonrasında play-off’u henüz garantileyemedi. İzmir ekibi, Afyonspor dışındaki iki maçından 1 puan alması halinde rakiplerin ne yaptığına bakmaksızın bir üst lig için play-off mücadelesi vermeye hak kazanacak.


İskenderunspor ile Sarıyer maçından 1 puan çıkarması halinde Altınordu, normal sezonu 59 puanla tamamlayacak. Play-off hattının 1 basamak altında 7. sırada yer alan 49 puanlı Beykoz Anadoluspor, 3 maçta 9 puan toplasa bile 58 puanda kalıp Altınordu’yu geçemeyecek.





#2. Lig
#Altınordu
#İskenderunspor
#Sarıyer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KAMU İŞÇİLERİNE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI! 4-D kamu çalışanlarına toplu sözleşme zammı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?