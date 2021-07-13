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Altınordu'dan Avrupa'ya bir transfer daha

Altınordu, 18 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Yiğit Emre Çeltik’e teşekkür mesajı yayınlayarak veda etti. Genç oyuncunun Hollanda’nın Fortuna Sittard takımına transfer olması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Altınordu’dan ayrılan Yiğit Emre Çeltikin Fortuna Sittarda transfer olması bekleniyor
Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, resmi internet sitesinden yayınladığı mesajla 18 yaşındaki futbolcusu Yiğit Emre Çeltik’e teşekkür ederek veda etti. Kırmızı-lacivertli kulüp, Yiğit Emre Çeltik için resmi internet sitesinden şu mesajı yayınladı:

“2015 yılından bu yana kulübümüzde top koşturan, futbolculuk temelini Altınordu FK çatısı altında atan ve Genç Milli Takımlarda 30 kez ay-yıldızlı formayı giyen Yiğit Emre Çeltik’e kulübümüze verdiği hizmetlerden ötürü teşekkür eder, kendisine futbol kariyerinde başarılar dileriz.”

  • Altınordu’dan Avrupa’ya bir transfer daha
  • 2 yıl önce Altınordu ile profesyonelliğe adım atan 2003 doğumlu merkez orta saha oyuncusu, bir süredir Hollanda Eredivisie takımlarından Fortuna Sittard takımının radarındaydı. Altınordu’nun Yiğit Emre Çeltik için Fortuna Sittard ile prensipte anlaştığı ve bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki transferinden pay alacağı öğrenilmişti. Yiğit Emre Çeltik, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 8 lig ve 1 de Türkiye Kupası mücadelesinde yer almıştı.

Yiğit Emre Çeltik
Yiğit Emre Çeltik

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