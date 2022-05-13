Arda Kardeşler Disiplin Kuruluna sevk edildi

Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasında kripto para ile kura atışı yapan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sev edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye şu şekilde:
- "Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler'in 08.05.2022 tarihinde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakası öncesi futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi suretiyle "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Talimatının 40. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
Ne olmuştu?
Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-fenerbahçe maçında kura atışı için kripto para kullanan FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler için Türkiye Futbol Federasyonu soruşturma açıldığını açıklamıştı.
TFF'den, "Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK’nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır. " ifadeleri kullanılmıştı.