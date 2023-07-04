Avrupa Oyunları'nı rekorla bitirdik

Polonya'da 13 farklı şehirde düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Türkiye 103 kadın, 90 erkek sporcuyla boy gösterdi. 19 branşta mücadele eden milliler, 9 altın, 9 gümüş, 20'si bronz toplam 38 madalya kazandı.





Türkiye, daha önce 29 olan kendi madalya rekorunu da kırarken organizasyonu 9. sırada bitirdi. 2015 yılında Azerbaycan'da 6,2019'da Belarus'ta da 2 altın madalya alan milliler, bu rakamın toplamını Polonya'da geçerek 9'a ulaştı.





Altın madalya kazanan sporcularımız şunlar: Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu (Boks), ismail Keleş (Atıcılık), Nafia Kuş, Sude Yaren Uzunçavdar (Tekvando), Gülistan Turan ve Bediha Taçyıldız (Muaythai), Eray Şamdan (Karate), Emine Arslan (Kickboks)





Boksörlerden 6 kota





Türkiye, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlan'na 6'sı boks olmak üzere toplamda kota aldı. kota alan sporcularımız şunlar: Busenaz Sürmeneli, Buse NazÇakıroğlu, Hatice Akbaş, Gizem Özer, Samet Gümüş ve Tuğrulhan Erdemir (Boks), İsmail Keleş (Atıcılık)





Erdoğan'dan kutlama mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 3. Avrupa Oyunları'nda 38 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti. Madalya alan sporcuların isimlerinin yer aldığı grafikli paylaşımında Erdoğan "3. Avrupa Oyunları'nda önemli başarılara imza atan, rekor sayıda madalya kazanarak tüm Türkiye'yi gururlandıran, oyunlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil eden millî sporcularımızın tamamını canı gönülden tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.





Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da "Polonya'da alınan bu madalyalar, Paris 2024'ün de işaret fişeği niteliğinde" diyerek sporcularımızı kutladı.















