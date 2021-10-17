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Avrupa'nın en golcü orta sahası Bakasetas

Bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması giyen Anastasios Bakasetas oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Avrupanın en golcü orta sahası Bakasetas
Bakasetas'ın gol sevinci

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Bordo-mavili takımda 2 gol atan Yunan oyuncu Anastasios Bakasetas, ayrıca önemli bir başarıya da imza attı.

En fazla gol atan oyuncu

Opta'nın verilerine göre 28 yaşındaki yıldız, bu sezon Süper Lig'de ve Avrupa'nın beş büyük liginde en fazla gol atan orta saha oyuncusu oldu.

  • Trabzonspor formasıyla bu sezon toplamda 13 maça çıkan Bakasetas 7 gol ve 6 asistle oynadı. Yunan oyuncu ligde forma giydiği 9 maçtaysa, 7 gol ve 3 asistle takımına katkı sağladı.
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