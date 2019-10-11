Avrupa'nın gözü Fenerbahçeli Altay Bayındır'ın üstünde

Fenerbahçe formasıyla başarılı bir performans sergileyen genç kaleci Altay Bayındır, Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekti.

Sezon başında transfer olduğu F.Bahçe’de kaleyi devralan ve bir daha bırakmayan 21 yaşındaki file bekçisine Avrupa kulüpleri ilgi gösteriyor. Genç kaleci sergilediği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin de takibi altına girerken, scoutlar tarafından yakından takip edildiği belirtildi. Altay Bayındır’ın Ümit Milli Futbol Takımı’nın bugün Avusturya ile oynayacağı maçta da scoutlar tarafından izleneceği bildirildi. Genç kalecinin hedefi ise uzun yıllar Fenerbahçe kalesini korumak.

21 yaşındaki kaleci kulüp tarihinin en fazla forma giyen kalecisi olan Volkan Demirel gibi Fenerbahçe tarihine adını yazdırmak istediğini söyledi.

Değerini 7 kat artırdı

Fenerbahçe’nin sezon başında 1.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Altay Bayındır’ın Alman Transfermarkt sitesinde Haziran ayında 600 bin euro olan değeri yeni yapılan değerlendirmede 7 kat arttırarak 4 milyon euro olarak belirlendi.

Sezon başında Ankaragücü’nden transfer edilen 21 yaşındaki file bekçisi, kısa sürede güven verdi devraldığı kaleyi bir daha kaptırmadı. Geçen sezon Bursaspor’dan transfer edilen Harun ile tatlı bir rekabet içerisinde olan Altay, bu formunu sürdürürse formayı kaptıracak gibi de görünmüyor. Teknik heyetin de büyük güven duyduğu genç file bekçisi için şimdiden Avrupa’nın büyük kulüpleri, izleme ekiplerini göndermeye başladı.

"Uzun yıllar kalmak isterim"

Ankaragücü’nden Fenerbahçe’ye transfer olan kaleci Altay Bayındır, sarı-lacivertli formayı giymenin önemini şöyle anlatmıştı;