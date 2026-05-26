Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı

13:5826/05/2026, Salı
Aziz Yıldırım 6-7 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarını sürdürüyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım bayram mesajı yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpte 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan ve yeniden aday olan Aziz Yıldırım bayram mesajında, "Kurban Bayramımızın gelecek aydınlık günlerde hep birlikte omuz omuza kutlayacağımız nice şampiyonlukların ve zaferlerin habercisi olmasını yürekten diliyorum" dedi.


Aziz Yıldırım'ın bayram mesajı şöyle:


"Değerli Fenerbahçeliler, Birlik ve beraberliğimizin en güzel simgesi olan bir bayrama daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kırgınlıkların geride bırakıldığı, sevgi, saygı ve vefanın yüceldiği, birlik olma duygusunun kıymetinin en iyi anlaşıldığı günlerdir. Kurban Bayramımızın gelecek aydınlık günlerde hep birlikte omuz omuza kutlayacağımız nice şampiyonlukların ve zaferlerin habercisi olmasını yürekten diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta sarı lacivert renklere gönül vermiş taraftarımız olmak üzere tüm halkımızın ve İslam âleminin bayramını en içten dileklerimle kutlarım."




