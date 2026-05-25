Aziz Yıldırım Kapalıçarşı ziyaretini tamamlamadı: Nedeni ise sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe’de başkanlık seçimleri yaklaşırken Aziz Yıldırım’ın Kapalıçarşı ziyareti beklenmedik bir şekilde yarım kaldı. Ziyaretin, çarşı içinde Galatasaray bayraklarının yer alması nedeniyle gerçekleşmediği iddia edildi.
Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak başkanlık seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren Aziz Yıldırım, İstanbul’un en işlek noktalarından biri olan Kapalıçarşı’da temaslarda bulunmayı planlıyordu.
Ancak ziyaret sırasında çarşının iç kısmında şampiyonluk kutlamaları kapsamında asılan Galatasaray bayraklarının bulunması nedeniyle programın değiştiği öne sürüldü.
Gazeteci Osman Altunterim’in sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı’ya girmeden önce Kuyumcular Odası’nda kahvaltı yaptıktan sonra bölgeden ayrıldı.
Paylaşımda, Yıldırım’ın çarşı içinde Galatasaray bayraklarının bulunduğu alanda yürümek istemediği için ziyaretini tamamlamadığı iddia edildi.