TFF 1. Lig'de gol düellosu: Son dakikada gelen gol galibiyeti getirdi

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Altaş Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandı.
Denizlispor ikinci yarı açıldı
Bandırmaspor'un gollerini 22. dakikada Hakan Çinemre (KK), 33. dakikada Doğan Can Davas ve 35. dakikada Kerim Avcı kaydetti. Denizlispor'a galibiyeti getiren gollerini ise 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51. dakikada İlhan Depe, 65. dakikada Özer Özdemir ve 90+6. dakikada Ömer Şişmanoğlu attı.
- Alınan bu galibiyeti ardından Denizlispor puanını 19'a yükseltti. Bandırmaspor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Denizlispor sahasında Manisa'yı konuk edecek. Bandırmaspor ise deplasmanda Menemen ile karşılaşacak.