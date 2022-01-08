Spor TFF 1 Ligde gol düellosu Son dakikada gelen gol galibiyeti getirdi
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TFF 1. Lig'de gol düellosu: Son dakikada gelen gol galibiyeti getirdi

TFF 1. Lig’in 20. haftasında Altaş Denizlispor deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor 3-0 geriden gelerek 4-3 mağlup etti. Deplasman ekibinin galibiyet golüyse 90+6. dakikada gelirken, Denizlispor 6 hafta sonra yeniden galibiyetle tanıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bandırmaspor-Denizlispor maç özeti ve golleri izle
Bandırmaspor-Denizlispor karşılaşmasından bir kare

TFF 1. Lig'in 20. haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Altaş Denizlispor'u konuk etti. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandı.

Denizlispor ikinci yarı açıldı

Bandırmaspor'un gollerini 22. dakikada Hakan Çinemre (KK), 33. dakikada Doğan Can Davas ve 35. dakikada Kerim Avcı kaydetti. Denizlispor'a galibiyeti getiren gollerini ise 48. dakikada Oğuz Yılmaz, 51. dakikada İlhan Depe, 65. dakikada Özer Özdemir ve 90+6. dakikada Ömer Şişmanoğlu attı.

  • Alınan bu galibiyeti ardından Denizlispor puanını 19'a yükseltti. Bandırmaspor ise 32 puanda kaldı. Gelecek hafta Denizlispor sahasında Manisa'yı konuk edecek. Bandırmaspor ise deplasmanda Menemen ile karşılaşacak.
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