Baroni'den Aykut Kocaman itirafı: Onun yeri bende ayrı

Brezilya'nın CA Juventus takımında forma giyen Cristian Baroni, Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili beIN Sports'a konuştu.

Sarı-lacivertli kulübü çok özlediğini belirten 36 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Veda maçı yapmak isterdim"

"Fenerbahçe'de mutluluklarım üzüntülerden fazlaydı. Sadece bir veda maçıyla ayrılmak isterdim, Fenerbahçe taraftarına veda etmek isterdim ama Fenerbahçe'yi çok seviyorum hala. Kulübü takip ediyorum, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok özledim."

"Aykut Kocaman'ın yeri bende ayrı"

"Bir kişinin yeri ayrı benim için, o da Aykut Kocaman'dır. Beni Türkiye'ye o getirdi ve hep o özgürlüğü verdi, her zaman yanımda olduğunu hissettirdi. Başkanımız Aziz Yıldırım da öz oğluymuş gibi davrandı, beni çok sevdiğini hissettirdi."





"Bir maç bile olsa Fenerbahçe forması giymek istiyorum"