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Baroni'den Aykut Kocaman itirafı: Onun yeri bende ayrı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Baroni, sarı-lacivertli kulübü çok özlediğini belirtirken, "O forma ile bir maç daha Kadıköy'de oynamak istiyorum" dedi. Brezilyalı oyuncu teknik direktör Aykut Kocaman ile ilgili de övgü dolu ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Diğer
Baroni, 2009-2014 yılları arasında FEnerbahçe forması giydi.

Baroni, 2009-2014 yılları arasında FEnerbahçe forması giydi.

Brezilya'nın CA Juventus takımında forma giyen Cristian Baroni, Fenerbahçe'de oynadığı dönemle ilgili beIN Sports'a konuştu.

Sarı-lacivertli kulübü çok özlediğini belirten 36 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Veda maçı yapmak isterdim"

  • "Fenerbahçe'de mutluluklarım üzüntülerden fazlaydı. Sadece bir veda maçıyla ayrılmak isterdim, Fenerbahçe taraftarına veda etmek isterdim ama Fenerbahçe'yi çok seviyorum hala. Kulübü takip ediyorum, Türkiye'yi ve Fenerbahçe'yi çok özledim."

"Aykut Kocaman'ın yeri bende ayrı"

  • "Bir kişinin yeri ayrı benim için, o da Aykut Kocaman'dır. Beni Türkiye'ye o getirdi ve hep o özgürlüğü verdi, her zaman yanımda olduğunu hissettirdi. Başkanımız Aziz Yıldırım da öz oğluymuş gibi davrandı, beni çok sevdiğini hissettirdi."

Aykut Kocaman ve Baroni
Aykut Kocaman ve Baroni


"Bir maç bile olsa Fenerbahçe forması giymek istiyorum"

  • "Şu anda hala futbol oynuyorum ve bırakmayı düşünmüyorum. Ben Fenerbahçe forması ile bir maç daha Kadıköy'de oynamak istiyorum. Veda fırsatım olmadı. Umarım bu rüya gerçek olur. Futbolu bıraktıktan sonra o dönemde geleceği düşünmek istiyorum. Şu anki düşüncem futbola devam etmek. Bir maç bile olsa Fenerbahçe forması giymek istiyorum."

Baroni, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 200 maçta 29 gol atarken, 22 de asist yaptı.
Baroni, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 200 maçta 29 gol atarken, 22 de asist yaptı.

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