Başakşehir'in golünü 4.dakikada Aleksic atarken, konuk ekibin golü ise 60.dakikada Umut Nayir'den geldi. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 52'ye çıkartırken, Ümraniyespor ise 27 puana yükseldi. Gelecek hafta Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.