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Spor

ÖZET | Başakşehir-Ümraniyespor: 1-1

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor 1-1 berabere kaldı. Başakşehir-Ümraniyespor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

19:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Başakşehir-Ümraniyespor

Başakşehir-Ümraniyespor

Süper Lig'de 34. haftasında Başakşehir, Ümraniyespor'u ağırladı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Başakşehir'de Mahmut Tekdemir 7.dakikada kırmızı kart gördü.

Başakşehir'in golünü 4.dakikada Aleksic atarken, konuk ekibin golü ise 60.dakikada Umut Nayir'den geldi. Alınan bu sonuçla Başakşehir puanını 52'ye çıkartırken, Ümraniyespor ise 27 puana yükseldi. Gelecek hafta Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olurken, Ümraniyespor ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Başakşehir-Ümraniyespor maç özeti

4. dakikada Adnan Januzaj’ın ara pasında defansın arkasına sarkan Danijel Aleksic’in ceza sahası içi sol çaprazdan düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Orkun Özdemir’in bacaklarının arasından ağlara gitti. 1-0

7. dakikada Edgar le’nin pasında topu kontrol edemeyen Mahmut Tekdemir’in, Onur Ayık’a yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut’a direkt kırmızı kart gösterdi.

25. dakikada Joao Figueiredo’nun pasında topu alan Danijel Aleksic’in ceza yayının solundan vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45+2. dakikada sol kanattan Lucas Lima’nın ortasında ceza sahası içinde Ermir Lenjani’nin Serdar Gürler’e yaptığı müdahale sonrasında hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada penaltıda topun başına geçen Danijel Aleksic’in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kornere çeldi.


#Süper Lig
#Başakşehir
#Ümraniyespor
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