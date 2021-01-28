Spor Batuhan Kör transfer hedefini açıkladı
PTT 1.LİG

Batuhan Kör transfer hedefini açıkladı

Bursaspor'un genç golcüsü Batuhan Kör, "Elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi. 19 yaşındaki oyuncu, örnek aldığı futbolcuları da açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Batuhan Kör, bu sezon yeşil-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 9 gol atarken 1 de asist yaptı.
Batuhan Kör, bu sezon yeşil-beyazlı formayla çıktığı 20 maçta 9 gol atarken 1 de asist yaptı.

TFF 1'inci Lig ekibi Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, Ümit Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

"Milli takımda olmak mutluluk verici"

Milli takıma seçildiği için mutlu olduğunu söyleyen 19 yaşındaki futbolcu, "İlk kez Ümit Milli Takım'a geldim. İlk milli takım tecrübem. Çok gurur verici ve mutluluk verici. Arkadaşlarımla ilk defa tanıştım. Bursaspor olarak da iyi gidiyoruz ve buraya geldik. Tüm arkadaşlarıma başarılar. A Milli Takım için Ümit Milli Takım'dan geçmemiz gerekiyor. Büyük bir tecrübe olacak. A Milli Takım'a aday olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Önce Bursaspor'un başarısı sonra Avrupa"

Adının transfer gündeminde olmasını normal olduğunu belirten golcü oyuncu, "İyi performans gösterdiğinizde transfer haberleri her zaman olacaktır. Olgunlukla karşılamak gerekiyor. Bursaspor'un oyuncusuyum ve elimden ne geliyorsa verip, Bursaspor'un ait olduğu yerde olmasını sağlayıp, Avrupa'ya gitmek istiyorum" dedi.

Batuhan, santrfor bölgesinin dışında her iki kanatta da görev yapabiliyor.

"Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum"

Kendisine örnek aldığı isimler için ise Batuhan, "Lille'de forma giyen Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'yı örnek alıyorum. Yabancı olarak da dünya yıldızı Cristiano Ronaldo diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Trabzon doğumluyum, 61'i tercih ediyorum"

61 numaralı formayı giymesiyle ilgili olarak da genç yetenek, "Trabzon doğumlu olduğum için 61 numaralı formayı giymeyi tercih ediyorum" dedi.

Batuhan'ın kulübüyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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