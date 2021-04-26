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Spor Bayer Leverkusenden Emrehan Gedikliye profesyonel sözleşme
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Bayer Leverkusen'den Emrehan Gedikli'ye profesyonel sözleşme

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Türk asıllı futbolcu Emrehan Gedikli ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Bayer Leverkusenden Emrehan Gedikliye profesyonel sözleşme
Emrehan Gedikli'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 750 bin euro.

Bayer Leverkusen Kulübü'nden yapılan açıklamada, 25 Nisan'da 18. yaş gününü kutlayan Emrehan Gedikli ile 2022'ye kadar sürecek bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kulübün altyapısında yetişen ve Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nda da oynayan genç futbolcu, bu sezon Bayer Leverkusen formasıyla UEFA Avrupa Ligi'nde 3 maçta görev yaptı.

"Kabiliyeti ve hırsı var"


Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, Emrehan Gedikli'nin potansiyelini kanıtladığını belirterek, "Şimdi kendisini yüksek düzeyde geliştirme şansı bulunuyor. Kabiliyeti ve hırsı var" ifadelerini kullandı.

Forvette görev yapan Emrehan Gedikli ise Bayer Leverkusen'e çok şey borçlu olduğunu belirterek, bunu performansıyla geri ödemek ve futbolda başarılı olmak istediğini kaydetti.

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