BB Erzurumspor'un golcüsüne Fair Play Ödülü verildi

FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.

FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı.

26 yaşındaki Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.

Erzurumspor'un yeni golcüsünün bilinmeyen yönü Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yeni golcüsü Lennart Thy, geçen mart ayında ABD'deki bir hastaya kök hücre bağışında bulunarak gösterdiği örnek davranışla dikkati çekti.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a Almanya Birinci Futbol Ligi ekibi Werder Bremen'den transfer olan 26 yaşındaki golcü Lennart Thy, geride kalan sezon Avrupa'da gündem konusu haline gelen örnek davranışıyla biliniyor.Geçen yıl ABD'deki bir hastaya kök hücrelerinin yüzde 100 uyduğunu öğrenen Alman futbolcu, kiralandığı Hollanda ekibi Venlo'nun teknik direktöründen izin alarak, iki hafta takımla idmana çıkmadı ve hastanede yatarak kök hücre bağışında bulundu.Haftanın futbolcusu seçildiLennart Thy, örnek davranışından dolayı söz konusu haftada kadroda olmamasına rağmen Hollanda'da haftanın futbolcusu seçildi.Ligde o hafta sonu oynanan tüm maçların 11. dakikasında alkışlanan forvet oyuncusu için tribünlerde pankartlar asıldı.Kariyerini hiçe sayarak bir hastanın sağlığı için seferber olan Lennart Thy, gösterdiği fedakarlığı ve sonrasında kendisine gelen olumlu tepkileri anlattı.Golcü oyuncu, yıllar önce Werder Bremen takımı olarak kök hücre bağışı yapmak için başvuruda bulunduklarını söyledi."Sorgusuz sualsiz yapılması gereken bir şeydi"Geçen yıl aralık ayında kendisine 'Senin kök hücren ABD'de birisine uyuyor' diye haber geldiğini ifade eden Lennart Thy, şöyle konuştu:Daha sonra yüzde 100 uyuyor mu diye daha derine inilen testler yapıldı. Yüzde 100 uyum sağlandığı haberini aldıktan sonra kendi adıma acilen karar vermem gerekiyordu. Bu kararımı, birine yardım etmek için aldım. Olay hızlı gelişti, mart ayının ortasında kök hücre için hastaneye yattım ve gerekeni yaptım. Söz konusu dönemde 1-2 hafta idmana katılamadım, hocalarımdan bunun için izin almıştım. Hatta hafta sonu da PSV ile önemli bir maçımız vardı. O maça rağmen benim için birine yardım etmek daha büyük önem taşıyordu. Ligde o hafta sonu oynanan tüm maçların 11. dakikasında alkışlandım. O hafta kadroda olmamama rağmen haftanın oyuncusu seçildim. Tüm Avrupa'da bu olay yankı buldu.Lennart Thy, yasak olduğu için hastayla irtibat kuramadığını belirterek, "Ancak hastanın durumuyla ilgili bana bilgi verecekler. Almanya'da ve Hollanda'da bu olay çok büyük yankı buldu. Bu insanlık adına sorgusuz sualsiz yapılması gereken bir şeydi" ifadelerini kullandı.Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan golcü transferi