Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un golcüsü Thy'e Fair Play Ödülü verildi
BB Erzurumspor'un golcüsüne Fair Play Ödülü verildi
FIFA Fair Play Ödülü bu sezon, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman futbolcu Lennart Thy'e verildi.
Haber MerkeziYeni Şafak, AA
FIFA tarafından 2018 yılının en iyilerinin belirlendiği gala töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen "Yılın En İyileri Ödülleri", FIFA tarafından üçüncü kez dağıtıldı.
FIFA Fair Play Ödülü'nü bu sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Alman Lennart Thy kazandı.
26 yaşındaki Thy bu ödüle, geçen sezon takımı Venlo'nun PSV ile maç yapacağı gün bir hastaya kök hücre bağışında bulunması nedeniyle layık görüldü.
FIFA Fair Play Ödülü'nün sahibi Lennert Thy oldu. Futbolcumuz Lennart Thy, DNA’sı uygun olduğu bir lösemi hastasına kök hücre bağışı yaptığı için bu ödüle layık görüldü. Futbolcumuzu tebrik ediyoruz. pic.twitter.com/QFwfdjLqJN
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