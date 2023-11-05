Beşiktaş 3 Aralık'ı bekliyor

Beşiktaş camiası, yaşanan kaosun son bulması ve yeni döneme girmek için seçim gününü bekliyor. 3 Aralık'ta yeni başkanını seçecek olan siyah-beyazlı kulüpte adaylar henüz netleşmiş değil.





Tüzük gereği geçici listeler seçime bir hafta kala Divan Kurulu'na teslim edilecek. Beşiktaş'ta başkan adaylığı için şu anda açıklama yapan tek isim Hasan Arat. Şu anda yönetim kurulu listesini oluşturan ve projelerini camiaya duyurmaya hazırlanan Arat, adaylık için gerekli olan 250 imzayı tamamladı.





Haftaya netleşecek





Yeniden başkanlığa aday olup olmayacağı belli olmayan Ahmet Nur Çebi, kararını önümüzdeki hafta vereceğini açıkladı. Bu da, aday olmak isteyen Emre Kocadağ'ın durumunu etkiledi. Kocadağ, Çebi aday olursa kendisi başkan adayı olmayacağını açıklamıştı.





Serdal Adalı da, Çebi'nin aday olmaması durumunda başkanlık için çalışmalara başlayacak.















