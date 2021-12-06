Spor Beşiktaş Borussia Dortmund maçı için Almanyaya gitti
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş Borussia Dortmund maçı için Almanya'ya gitti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. ve son haftasında Beşiktaş, Borussia Dortmund ile yapacağı maç için Almanya'ya gitti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Beşiktaş Borussia Dortmund maçı için Almanyaya gitti
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı beş maçtan da puan alamadı

Şampiyonlar Ligi C grubu son maçında deplasmanda Borussia Dortmund ile karşılaşacak olan Beşiktaş Almanya'ya hareket etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Almanya'ya hareket eden siyah-beyazlı kafilede yöneticiler Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Fırat Fidan, Efe Bezci de yer aldı.

  • Beşiktaş'ta tedavileri süren Miralem Pjanic, Georges-Kevin N'Koudou, Alex Teixeira, Mert Günok ve Gökhan Töre ile Güven Yalçın kadroda bulunmuyor.

Siyah-beyazlı takımın, Borussia Dortmund maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza,
Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş.

Beşiktaş’ta Dortmund maçı hazırlıkları başladı
SPOR
Beşiktaş’ta Dortmund maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Pjanic kadrodan çıkarıldı
SPOR
Beşiktaş'ta Pjanic kadrodan çıkarıldı

Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları oynanacak
SPOR
Şampiyonlar Ligi gruplarında son hafta maçları oynanacak
Altın yükselişle tamamlandı

Altın yükselişle tamamlandı

İşte gram, çeyrek ve tam altında son rakamlar.
Sona yaklaşıldı

Sona yaklaşıldı

8 Ocak 2022'de açılması planlanıyor.
Memur maaşlarına zam oranı belli oldu

​İşte milyonlarca memurun merakla beklediği o rakamlar.

'Anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşmak' suçundan ceza istendi.

Boyaları solmak yerine her yıl daha da canlanıyor.

Hastaneyi <br>birbirine kattı

Hastaneyi
birbirine kattı

Maske takmayan hastadan doktora akılalmaz sözler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.