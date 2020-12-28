Beşiktaş-Sivasspor maçında yaşanan pozisyon ilk değil: Taç tartışmasında kural ne diyor?

Beşiktaş'ı Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiren gol öncesinde yaşanan taç tartışması sosyal medyada gündem haline geldi.

Siyah beyazlıların attığı gol öncesinde Rosier'in topu taçtan oyun alanı içerisine dahil ettiği iddia edilirken mücadelenin hakemleri pozisyonu oyun alanları içerisinde değerlendirdi ve 'gol' kararı verdi.

Kural ne diyor?

Bu tip pozisyonlarda kameralar yetersiz kalıyorsa yardımcı hakem oyunu devam ettirdiği için gol geçerli sayılıyor. VAR da teknik yetersizlik nedeniyle maçın orta hakemine uyarıda bulunmuyor.

En yakın örnek Şampiyonlar Ligi maçından

Bu akşam Beşiktaş’ın attığı gole benzer bir olay iki sezon önce Real Madrid ile Ajax arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanmıştı. Bu pozisyon uzun süre incelenmiş ancak VAR yetersiz kalmıştı. Yan hakemin 'devam' kararı sebebiyle mücadelenin hakemi golü onaylamıştı

Eski hakem Abdullah Yılmaz'dan 'izdüşüm' detayı;





Top oyundadır..#BJKvSİV pic.twitter.com/vqQM9WGxtY — ABDULLAH YILMAZ (@_Abdullahyilmaz) December 28, 2020