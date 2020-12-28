SÜPER LİG

Beşiktaş-Sivasspor maçında yaşanan pozisyon ilk değil: Taç tartışmasında kural ne diyor?

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı karşılaşmanın 12. dakikasında ilginç bir pozisyon yaşandı. Siyah beyazlılar Güven Yalçın'ın attığı golle 1-0 öne geçerken bu golün hemen öncesinde topun taca çıkıp çıkmadığı yönünde büyük bir tartışma yaşandı. Arda Kardeşler'in 'gol' kararı vermesinin ardından sosyal medyada tepki mesajları atılırken bu tip pozisyonlarda izlenmesi gereken kurala dair önemli bir detay ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

Beşiktaş-Sivasspor maçını Arda Kardeşler yönetiyor.

Beşiktaş'ı Sivasspor karşısında 1-0 öne geçiren gol öncesinde yaşanan taç tartışması sosyal medyada gündem haline geldi.

Siyah beyazlıların attığı gol öncesinde Rosier'in topu taçtan oyun alanı içerisine dahil ettiği iddia edilirken mücadelenin hakemleri pozisyonu oyun alanları içerisinde değerlendirdi ve 'gol' kararı verdi.

Kural ne diyor?

  • Bu tip pozisyonlarda kameralar yetersiz kalıyorsa yardımcı hakem oyunu devam ettirdiği için gol geçerli sayılıyor. VAR da teknik yetersizlik nedeniyle maçın orta hakemine uyarıda bulunmuyor.

En yakın örnek Şampiyonlar Ligi maçından

Bu akşam Beşiktaş’ın attığı gole benzer bir olay iki sezon önce Real Madrid ile Ajax arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşanmıştı. Bu pozisyon uzun süre incelenmiş ancak VAR yetersiz kalmıştı. Yan hakemin 'devam' kararı sebebiyle mücadelenin hakemi golü onaylamıştı

Real Madrid-Ajax maçında yaşanan pozisyon bugünkü Beşiktaş-Sivasspor maçındaki pozisyonla oldukça yakın benzerlikler taşıyor.
Real Madrid-Ajax maçında yaşanan pozisyon bugünkü Beşiktaş-Sivasspor maçındaki pozisyonla oldukça yakın benzerlikler taşıyor.

Eski hakem Abdullah Yılmaz'dan 'izdüşüm' detayı;


Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar: Top içeride mi dışarıda mı?
Beşiktaş-Sivasspor maçında tartışmalı karar: Top içeride mi dışarıda mı?

Beşiktaş ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında tartışmaya açık bir gol kararı verildi. 21. dakikada Güven Yalçın'ın attığı gol öncesinde Rosier'in Ghezzal'a verdiği pasın dışarıdan çevrildiği iddia edildi. VAR'da uzun süre incelenen pozisyonda gol kararı verildi.Arda Kardeşler izlemediYaklaşık 4 dakika boyunca VAR odasında izlenen pozisyonda; mücadelenin VAR hakemi Koray Gençerler, Arda Kardeşler'e izleme tavsiyesinde bulunmadı ve golün geçerli olduğunu söyledi.

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