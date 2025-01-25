Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00’da Antalyaspor’a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.

Kartal’da sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal’ın yanı sıra Can Keleş de kafilede yer almadı. Siyah-beyazlıların, Antalyaspor maçı kamp kadrosu şöyle: