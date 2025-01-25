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Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş’ın Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Haber Merkezi
15:5225/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş’ın Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00’da Antalyaspor’a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar saat 16.00’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Antalya’ya hareket edecek.


Kartal’da sakatlıkları bulunan Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Necip Uysal’ın yanı sıra Can Keleş de kafilede yer almadı. Siyah-beyazlıların, Antalyaspor maçı kamp kadrosu şöyle:


"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Al-Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex-Oxlade Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Gedson Fernandes ve Mustafa Hekimoğlu."


#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Süper Lig

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