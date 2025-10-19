Bilecik’ten Avrupa boks arenasına tarihi görev

Karadağ’da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası’na 34 ülke katıldı. Türkiye’yi şampiyonada 17 erkek ve 16 kadın sporcu temsil ediyor. Bilecik’i temsilen görev alacak olan Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Serkan Mayda, Bilecik’te boks branşı adına ilk kez Avrupa arenasında antrenör düzeyinde temsil gerçekleştirecek.