Bilecik’ten Avrupa boks arenasına tarihi görev

11:3919/10/2025, Pazar
IHA
Bilecik Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Serkan Mayda, U15 Avrupa Boks Şampiyonasında görev alarak Bilecik adına bir ilke imza attı.

Karadağ’da düzenlenen U15 Avrupa Boks Şampiyonası’na 34 ülke katıldı. Türkiye’yi şampiyonada 17 erkek ve 16 kadın sporcu temsil ediyor. Bilecik’i temsilen görev alacak olan Boks İl Temsilcisi ve Antrenör Serkan Mayda, Bilecik’te boks branşı adına ilk kez Avrupa arenasında antrenör düzeyinde temsil gerçekleştirecek.


Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizden bir temsilcinin Avrupa şampiyonasında görev alması, boks branşının gelişimi ve genç sporcularımızın uluslararası başarı elde etmesi açısından büyük önem taşımaktadır" dedi.

#Bilecik
#Avrupa Boks
#Boks
