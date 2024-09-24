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Orkun’dan gol, Kerem’den 2 asist! Benfica milli yıldızlarla kazanmaya devam ediyor

Orkun’dan gol, Kerem’den 2 asist! Benfica milli yıldızlarla kazanmaya devam ediyor

09:5124/09/2024, Salı
G: 24/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Orkun ve Kerem, Benfica'yı galibiyete taşıdı
Orkun ve Kerem, Benfica'yı galibiyete taşıdı

Portekiz Premier Lig 6. haftasında Boavista evinde Benfica’yı konuk etti. Maç Benfica’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 11’ Vangelis Pavlidis, 31’ Orkun Kökçü ve 90’ Arthur’dan geldi. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu bu maçta 2 asist kaydetti. Benfica Türk futbolcularla galibiyetlerine devam etti. Boavista - Benfica maç özeti haberimizde.

Benfica Portekiz Premier Lig 6. haftasında deplasmanda Boavista ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün yıldızlaştığı maçta Benfica rakibini 3-0 mağlup etti. Boavista - Benfica maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

BOAVİSTA - BENFİCA MAÇ ÖZETİ

Boavista - Benfica maç özetini izlemek için

BOAVİSTA - BENFİCA MAÇ SONUCU

PORTEKİZ PREMİER LİG PUAN DURUMU

PORTEKİZ PREMİER LİG GOL KRALLIĞI





#Boavista
#Benfica
#Portekiz Premier Lig

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