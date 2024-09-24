Portekiz Premier Lig 6. haftasında Boavista evinde Benfica’yı konuk etti. Maç Benfica’nın 3-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 11’ Vangelis Pavlidis, 31’ Orkun Kökçü ve 90’ Arthur’dan geldi. Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu bu maçta 2 asist kaydetti. Benfica Türk futbolcularla galibiyetlerine devam etti. Boavista - Benfica maç özeti haberimizde.
Benfica Portekiz Premier Lig 6. haftasında deplasmanda Boavista ile karşılaştı. Kerem Aktürkoğlu’nun ve Orkun Kökçü’nün yıldızlaştığı maçta Benfica rakibini 3-0 mağlup etti. Boavista - Benfica maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.