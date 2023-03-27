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Spor

Bursa Özer Hurmacı'ya emanet

Geçtiğimiz günlerde İsmail Ertekin’le yolları ayıran Bursaspor'da takımın başına Özer Hurmacı geçti. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:39 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Özer Hurmacı, Ocak ayında Bursaspor'a dönmüştü.

Özer Hurmacı, Ocak ayında Bursaspor'a dönmüştü.

Teknik Direktör İsmail Ertekin’le yollarını ayıran Bursaspor Kulübü, futbol sorumlusu olarak Özer Hurmacı’yı takımın başına getirdi. Hurmacı, aynı zamanda profesyonel futbol hayatına da yeşil-beyazlılarda devam edecek.


Bursaspor Kulübü, İsmail Ertekin’den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Özer Hurmacı’yı getirdi. Yeşil-beyazlılar, 36 yaşındaki Hurmacı’yı hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcu olarak değerlendireceğini belirtti.


Bursaspor’dan yapılan açıklamada, “Kulübümüz Futbol Sorumlusu görevine Özer Hurmacı getirilmiştir. Özer Hurmacı süreç içerisinde hem futbol sorumlusu hem de profesyonel futbolcumuz olarak kulübümüze katkı sağlayacaktır. Kendisine ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz” denildi.


#Bursaspor
#Özer Hurmacı
#Teknik Direktör
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