Caner Osmanpaşa: Bu lig iki takım için mi ayarlandı?

"Ligde 2 tane takım mı var sadece? Bu lig sadece 2 takım için mi ayarlandı? O zaman iki takım kendi arasında oynasın. Bu sadece bize olan bir şey değil. O zaman biz oynamayalım. Burada sitem ediyoruz ama yaramız var yani. İlk yarı net penaltıyı nasıl vermezsiniz? Neye göre çalmıyorsun. Her hafta bir pozisyon. 3. golde adam ayağa basıyor, 'Bilerek basmıyor' diyor. Penaltıyı vermiyorsun, 1-1 olacak. Dün Pendik'e aynısı yapılıyor. Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor. Ben anlamıyorum ki. Bizim ekmek paramız yok mu? Bizim bir mücadelemiz yok mu? O zaman sahaya çıkmayalım. 3-0 hükmen mağlup yazsınlar. Bu kadar basit, rahat kararlar verilemez. 4. golü yiyoruz, İrfan'a soruyorum 'Eline vurdu mu' diyorum, 'Evet vurdu ama yerde vurdu' diyor. Bu fark eder mi? Yerdeyken elimle gol atabilir mi? Nerede vurduğunun önemi var mı? İlk gol hariç bütün gollerde problem var. Bu kadar rahat verilemez. Biz oynamayalım mı? Bize penaltı verilmesin mi!? İki takım çekişecek diye... Böyle mi artacak ligin kalitesi? Böyle olmaz. Bu kadar rahat verilemez. Özür diliyorum, sinirliyorum. Takım arkadaşlarım da aynı. Aramızda 100-150 milyon euroluk fark var. Fenerbahçe'nin bir suçu var demiyorum, Fenerbahçe ile alakası yok dediklerimin. Olamaz bu kadar fark. Biz nasıl kazanacağız. VAR bir kere çağırmadı ya, bir tane pozisyona. Bu lig iki takım için değil. Bütün Anadolu takımlarına yapılıyor. Hakemlerle mi olacak bu iş. Vallahi yazık. Maçla ilgili yorum aklıma gelmiyor. İyi kötü oynamışsın fark etmez. Bizi bu kadar rahat düşüremezsiniz. İlk gol hariç hepsinde problem var. Anadolu takımı geç bir tarafa. Bu kadar rahat değil. Kim gelse aynı şeyi söyleyecek. Bütün takımlara aynı şey yapılıyor. Özür diliyorum. Kusura bakmayın. Taktikle ilgili bir şey söyleyecek durumda değilim."