Rıza Çalımbay Caner Osmanpaşa için kararı verdi: "Bundan sonra zor oynar"

Süper Lig'in 6. haftasında DG Sivasspor, sahasında ağırladığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maç içerisinde taraftarla tartışan Caner Osmanpaşa için açıklama yapan teknik direktör Rıza Çalımbay, oyuncunun bu saatten sonra maçlarda oynama ihtimalinin çok düşük olduğunu bildirdi.

Çalımbay, Caner Osmanpaşa ile taraftar arasında yaşanan olayla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Caner Osmanpaşa artık zor oynar, taraftarla atışması olmamalıydı. Çok üzüldük buna. Taraftarı stadyuma çekmeliyiz. Yeniden taraftarımızı kazanmalıyız. En büyük avantajımız milli maç arası olacak. Leke James 8 hafta yok. 2 tane forvete kaldık. Biraz sıkıntılı zaman geçirebiliriz. Taraftar desteği çok önemli. Taraftar bağırır, çağırır, bu futbolun kötü bir parçası. Taraftarı affettirmek çok kolaydır. Ali Şaşal Vural, Avrupa maçında penaltıyı kurtardı ve taraftarı kazandı. Oyuncuya sahip çıkmak lazım. Taraftarın tribünü doldurması gerekiyor. Biz hep aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Taraftarla oyuncu arasında gerginlik olursa bu işin tadı olmaz. Futbolcu kendisi affettirir. Taraftarın fazla tepki vermemesi gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

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Sivasspor taraftarı ise yaşanan olayın ardından sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Caner Osmanpaşa’nın sözleşmesinin feshedilmesini isteyerek, takımda görmek istemediklerini dile getirdiler.