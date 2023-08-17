Beşiktaş-Neftçi Bakü
Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona ermişti.
11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka
Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare