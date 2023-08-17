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Spor

CANLI | Beşiktaş-Neftçi Bakü

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Neftçi Bakü ile karşılaşacak. Beşiktaş-Neftçi Bakü maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

18:46 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş-Neftçi Bakü

Beşiktaş-Neftçi Bakü

Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Neftçi Bakü ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetecek. İki takım arasındaki ilk karşılaşma Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğü ile sona ermişti.

11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Amartey, Umut, Onana, Demir Ege, Gedson, Semih, Rebic, Muleka

Neftçi Bakü: Brkic, Koffi, Matias, Tamas, Salef, Ozobic, Makhmudov, Jaber, Lebon, Shinyashiki, Olanare


#Beşiktaş
#Neftçi Bakü
#UEFA Konferans Ligi
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