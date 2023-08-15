Galatasaray-Olimpija Ljubljana
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Karamatic, Sualehe, Elsnik, Doffo, Posavec, Seslar, Schwaizer, Rui Pedro