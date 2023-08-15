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Spor

CANLI | Galatasaray-Olimpija Ljubljana

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak. Galatasaray-Olimpija Ljubljana maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

19:47 . 15/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Galatasaray-Olimpija Ljubljana

Galatasaray-Olimpija Ljubljana

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme rövanş maçında Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Oliveira, Berkan, Barış, Mertens, Kerem, Bakambu

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Karamatic, Sualehe, Elsnik, Doffo, Posavec, Seslar, Schwaizer, Rui Pedro


#Galatasaray
#NK Olimpija Ljubljana
#UEFA Şampiyonlar Ligi
8 dakika önce
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