Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: Geliyorum Adı bir süredir Sivasspor ile anılan ve en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba, kırmızı-beyazlı kulüple prensipte anlaştı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saba, son olarak Sivasspor’u etiketleyerek uçağın önünde poz verdi ve “Tamam arkadaşlar, geliyorum” notunu ekledi.

Abone Ol