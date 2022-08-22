Spor Dia Sabadan Sivasspor paylaşımı Geliyorum
TRANSFER

Dia Saba'dan Sivasspor paylaşımı: Geliyorum

Adı bir süredir Sivasspor ile anılan ve en son Al-Nasr forması giyen Dia Saba, kırmızı-beyazlı kulüple prensipte anlaştı. Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Saba, son olarak Sivasspor’u etiketleyerek uçağın önünde poz verdi ve “Tamam arkadaşlar, geliyorum” notunu ekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Dia Saba kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi pozisyonda oynuyor?
Dia Saba yola çıktı.

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig’de mücadele eden Sivasspor’da, transfer hareketliliği sürüyor.

Dia Saba ve Tosin Kehinde transferlerini büyük ölçüde tamamlayan kırmızı-beyazlılar, iki ismi de Sivas’a bekliyordu. Bu doğrultuda ilk adım Dia Saba’dan geldi. İsrailli oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla yola çıktığını duyurdu.

Ailesi ile beraber uçakta fotoğraflarını paylaşan 29 yaşındaki 10 numara paylaşımına; “Sivasspor taraftarlarından binlerce mesaj. Tamam arkadaşlar. Geliyorum. Yakında görüşürüz” notunu ekledi.

Diğer yandan Dia Saba geçtiğimiz hafta eşi ile birlikte Sivas’a gelmiş ve eşinin isteği doğrultusunda transferden vazgeçmişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Diaa Sabia (@diaasabia10)'in paylaştığı bir gönderi

Sivasspor Charilaos Charisis'i transfer etti
SPOR
Sivasspor Charilaos Charisis'i transfer etti
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.