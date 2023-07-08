Diyarbekirspor'un ismi değişiyor iddiası

2.Lig’de mücadele eden Diyarbekirspor'da takımın isminin Mezopotamyaspor olarak değiştirildiği açıklandı. Düzenlenen yeni logonun ise Ermenistan arması şeklinde olması büyük tepki çekti! pic.twitter.com/SloXyOXLaD

“Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz”

“33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz.Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır. Kamuoyuna saygılarımızla” diye konuştu.