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Spor

Diyarbekirspor'un ismi değişiyor iddiası

TFF 2. Lig takımı Diyarbekirspor, adını Mezopotamya SK ve logosunda da değişikliği gideceği iddiaları üzerine Kulüp Başkanı Serkan Genç: ''Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz'' dedi.

10:25 . 8/07/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Diyarbekirspor, Mezopotamyaspor olarak değişeceği iddia ediliyor.

Diyarbekirspor, Mezopotamyaspor olarak değişeceği iddia ediliyor.

TFF 2. Lig takımı Diyarbekirspor'un yeni adı Mezopotamya SK olacağı konuşuluyor.


Kulübün armasında da değişikliğe gideceği iddia edilen Diyarbekirspor'da yeni logonun Ermenistan devlet armasıyla birebir olması büyük tepki çekti.



Diyarbekirspor Kulüp Başkanı Serkan Genç iddialar hakkında açıklamalarda bulundu:

“Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz”


“33 medeniyete ev sahipliği yapmış, peygamberler ve sahabeler diyarı unvanını almış kültürler mirası kadim şehrimizle bin yıllardır özdeşleşmiş olan Diyarbekir ismini taşımaktan onur ve şeref duymaktayız. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da gururla Diyarbekirspor ismini taşımaya devam edeceğiz.Hedefimiz yola çıktığımız ilk günkü gibi bu değerli ismi ve armayı üst liglere taşımaktır. Kamuoyuna saygılarımızla” diye konuştu.


Kulüp yönetiminin ayrıca önümüzdeki günlerde detaylı olarak basın açıklaması yapacağı öğrenildi.




#Diyarbekirspor
#Ermenistan
#Mezopotamya
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