Djedje'den Samet Ayababa'ya: Benim hakkımda bir şeyler uydurmayın!

Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, "Benim için Djedje defteri kapanmıştır. Onu takımda istemiyorum" demişti. Fildişi Sahilli futbolcudan Aybaba'ya cevap niteliğinde bir açıklama geldi.
Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden, benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın" ifadelerini kullandı.
Samet Aybaba: Takımda görmek istemiyorum
Teknik direktör Samet Aybaba, Djedje ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;
- "Dja Djedje ile ilgili bence kulübün bir yaptırım uygulamasının zamanı geldi. Yönetimimize bunu söyledim. Burası marka. Markayı yüksek tutmak lazım. Eğer yapmazsak başka sorunlar yaşarsınız. Bir daha Djedje'yi bu takımda görmek istemiyorum. Hem saha içinde katkısı olmaması hem de saha dışında disiplinsiz davranışları nedeniyle Djedje'yi artık görmek istemiyorum. İçeride, dışarıda ve antrenman sahasında hem performans hem de davranışla ilgili hareket etmezsek o zaman takım bütünlüğünü sağlayamayız. O arkadaş bundan sonra kendi ile ilgili kararı kendisi verecektir"
Yorum