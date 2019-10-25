Djedje'den Samet Ayababa'ya: Benim hakkımda bir şeyler uydurmayın!

Kayserispor'da teknik direktör Samet Aybaba, "Benim için Djedje defteri kapanmıştır. Onu takımda istemiyorum" demişti. Fildişi Sahilli futbolcudan Aybaba'ya cevap niteliğinde bir açıklama geldi.

Djedje, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından "Sakin kalıyorum ve size hiç cevap vermiyorum. Benim hakkımda gazetecilere konuşmayın. Beni bitirmeye veya benim hakkımda bir şeyler uydurmaya çalışmayın. Daha 1 hafta önce geldiniz. O yüzden, benim hakkımda yanlış bilgileriniz varsa rica ediyorum konuşmayın" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: Takımda görmek istemiyorum

Teknik direktör Samet Aybaba, Djedje ile ilgili şu açıklamayı yapmıştı;