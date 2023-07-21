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Spor

Ekambi Fenerbahçe yolunda

Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Zaha'dan bir türlü beklediği cevabı alamayan sarı-lacivertliler, alternatif isimlere yöneldi. Transfer listesinin ilk sırasında Lyon forması giyen Kari Toko Ekambi yer alıyor. Fenerbahçe, 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla sözleşme şartları konusunda prensipte anlaşmaya vardı.

09:22 . 21/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ekambi - Zaha

Ekambi - Zaha

Fildişi Sahilli kanat Wilfried Zaha'dan bir türlü beklediği cevabı alamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yöneldi. Transfer listesinin ilk sırasında Lyon forması giyen Kari Toko Ekambi yer alıyor. Sportif direktör Mario Branco, Kamerunlu kanat oyuncusu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.


Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşme şartları konusunda prensipte anlaştı. Sportif direktör Mario Branco, Lyon kulübü yetkilileriyle de bir görüşme gerçekleştirirken, Fenerbahçe, Ekambi'yi bonservis ödemeden almayı planlıyor.


Lyon, 1 yıl daha sözleşmesi olan Kamerunlu futbolcuyu kadroda düşünmüyor. Ekambi de Lyon ile bonservisinin bedelsiz verilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor.


Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'e kiralık olarak geçiren Ekambi, Lyon ve Rennes'de 38 maçta oynadı ve 9 gol attı.




#Fenerbahçe
#Karl Toko Ekambi
#Transfer
34 dakika önce
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