Ekambi Fenerbahçe yolunda

Fildişi Sahilli kanat Wilfried Zaha'dan bir türlü beklediği cevabı alamayan Fenerbahçe, alternatif isimlere yöneldi. Transfer listesinin ilk sırasında Lyon forması giyen Kari Toko Ekambi yer alıyor. Sportif direktör Mario Branco, Kamerunlu kanat oyuncusu ve temsilcisiyle bir görüşme gerçekleştirdi.





Sarı-lacivertliler 30 yaşındaki oyuncuyla sözleşme şartları konusunda prensipte anlaştı. Sportif direktör Mario Branco, Lyon kulübü yetkilileriyle de bir görüşme gerçekleştirirken, Fenerbahçe, Ekambi'yi bonservis ödemeden almayı planlıyor.





Lyon, 1 yıl daha sözleşmesi olan Kamerunlu futbolcuyu kadroda düşünmüyor. Ekambi de Lyon ile bonservisinin bedelsiz verilmesi konusunda görüşmelerde bulunuyor.





Geçen sezonun ikinci yarısını Rennes'e kiralık olarak geçiren Ekambi, Lyon ve Rennes'de 38 maçta oynadı ve 9 gol attı.











