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Spor

Ekambi imzaya geliyor

Sol kanadını takviye etmek için görüşmelerini sürdürdüğü Karl Toko Ekambi için kulübü Lyon ile el sıkışan Fenerbahçe, oyuncuyla yaptığı yıllık ücret görüşmelerinde de aradaki farkı kapattı. 30 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun bu hafta içinde İstanbul'a gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.

09:37 . 6/08/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro

Ekambi'nin güncel piyasa değeri 8 milyon euro

Transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.


Sarı-lacivertlilerde açıklanması beklenen isimlerden biri de Fransız ekibi Lyon'un Kamerunlu sol kanat oyuncusu Karl Toko Ekambi olarak öne çıkıyor. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun bonservisi için Lyon ile anlaşmaya vardı. Ekambi ile yıllık ücret konusunda görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'nin, oyuncuyla yürüttükleri maaş pazarlıklarında artık son noktaya geldikleri ve farkın kapandığı ifade edildi.


Fenerbahçe'nin, Ekambi transferini bu hafta açıklaması bekleniyor.



Krunic ısrarı sürüyor

Fenerbahçe'nin, listesinde olan bir başka isimse Milan'ın Boşnak yıldızı Rade Krunic... Bonservis pazarlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerin İtalyan kulübüne yeni bir teklif sunacağı belirtildi. Milan, 12 milyon euro bonservis bedeli ve bonuslar isterken, Fenerbahçe ise 6-7 milyon euro civarında bir bonservisle transferi bitirmek istiyor.


Sarı-laciverti takımın sportif direktörü Mario Branco önümüzdeki hafta İtalya'ya giderek Krunic transferini noktalamaya çalışacak.




Marsilya Cengiz'i doğruladı

Listedeki bir diğer isim olan Cengiz Ünder ile anlaşmaya varan Fenerbahçe, bonservis bedelini taksitler halinde ödemek isterken, Marsilya ile ödeme planı konusunda anlaşma sağlayamamıştı. Fransız ekibi, Cengiz'in satışından yüzde 20 payı Roma'ya vereceği için bonservis bedelini peşin istiyor. Bu süreçte milli futbolcu için başka kulüpler de devreye girdi.


Marsilya satış listesine koyduğu Cengiz için gelen teklifleri değerlendiriyor. Marsilya Başkanı Pablo Longoria da, Fenerbahçe'nin Cengiz ile ilgilendiğinin doğru olduğunu, ancak başka kulüplerin de transfer için devreye girdiğini, görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.



#Fenerbahçe
#Karl Toko Ekambi
#Lyon
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