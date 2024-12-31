Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Emrecan Terzi ameliyat edildi

Emrecan Terzi ameliyat edildi

16:2931/12/2024, Salı
IHA
Sonraki haber
Emrecan Terzi başarılı bir operasyon geçirdi.
Emrecan Terzi başarılı bir operasyon geçirdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanarak ayak bileği instabil bağ yaralanması yaşayan Emrecan Terzi’nin ameliyat olduğunu duyurdu.

Beşiktaş’ta Emrecan Terzi ameliyat oldu.


Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın 28 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda sağ ayak bileğinde meydana gelen rotasyonel travma sonrasında ayak bileği instabil bağ yaralanması (sindezmoz) tespit edilen futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu. Terzi’ye, Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Tekin Kerem Ülkü tarafından ayak bileği bağ rekonstrüksiyonu cerrahi işlemi uygulandı. Rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak olan futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.





#Beşiktaş
#Emrecan Terzi
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gusül abdesti nasıl alınır? Erkek ve kadınlarda boy abdesti alınışı