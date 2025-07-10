Erciyes 38 FK’dan savunmaya takviye

Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde son olarak Bursa Nilüfer FK forması giyen 25 yaşındaki Utku Burak Kunduzcu ile anlaştı.

Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.