Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Erciyes 38 FK’dan savunmaya takviye

Erciyes 38 FK’dan savunmaya takviye

11:2210/07/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Utku Burak Kunduzcu yeni takımının formasını giydi.
Utku Burak Kunduzcu yeni takımının formasını giydi.

Türkiye 3. Lig 2. Grup takımlarından Erciyes 38 Futbol Kulübü, Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya vardı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü, dış transferde son olarak Bursa Nilüfer FK forması giyen 25 yaşındaki Utku Burak Kunduzcu ile anlaştı.


25 yaşındaki stoper mevkisinde oynayan Utku Burak bugün Kayseri’ye gelerek resmi sözleşmeye imzayı attı.


Mavi siyahlı kulüpte yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kariyerinde 2 şampiyonluğu bulunan Utku Burak Kunduzcu ile anlaşmaya varmıştır. Anlaşmanın hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını dileriz" denildi.






#3. Lig
#Erciyes 38 FK
#Utku Burak Kunduzcu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumartesi günü neyi açıklayacak, ne müjde verecek