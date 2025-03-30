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Esra Bayrak'tan büyük başarı! 10. kez Avrupa şampiyonu

Esra Bayrak'tan büyük başarı! 10. kez Avrupa şampiyonu

11:4930/03/2025, Sunday
IHA
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Esra Bayrak kırılması zor bir rekora imza attı.
Esra Bayrak kırılması zor bir rekora imza attı.

Özel milli sporcu Esra Bayrak, Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası’nda 10. kez Avrupa şampiyonu oldu.

Finlandiya Espoo’da devam eden VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonasında Esra Bayrak, kadınlar uzun atlamada piste çıktı. Esra Bayrak 5,51 metre atlayarak Avrupa şampiyonu oldu ve Türkiye’ye altın madalya kazandırdı.


Esra, 10. kez Avrupa şampiyonu olarak kırılması zor bir rekora imza attı.

#Esra Büyük
#VIRTUS Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
#Türkiye

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