Euroleague yıldızından Fenerbahçe Beko'ya sert eleştiri: '97 kere yaptılar'

THY Euroleague ekiplerinden Monaco forması giyen ABD'li guard oyuncusu Mike James, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.





Ligin zirvesinde yer alan Fenerbahçe Beko'nun performansını eleştiren James, çarpıcı ifadeler kullandı.





Mike James'in öne çıkan açıklamalar şöyle:

'Bundan hoşlanmadım'

"Fenerbahçe... Bilmiyorum, hoşuma gitmiyor. Wade Baldwin harika görünmüyor. Gardları olmadan oynuyorlar. Bir maçta 97 kez post-up yaptıklarını izledim. Bundan hoşlanmadım."

'Top kullanamadığı için kızacak'

"Kağıt üzerinde oyuncuları görüyoruz ve her şeyin harika olacağını varsayıyoruz sanki. Mesela Wade, Wade gibi oynamaya başladığında diğerleri topa daha az dokunacak. Bu yüzden şut attığı zaman, bazı şeyler daha az olacak. Belki Nigel yeterince top kullanamadığı için kızacak. Her şey olabilir."

'Fenerbahçe'yi tahmin etmek zor'

"Tüm takımları sağlıklıyken nasıl göründüklerini görene kadar Fenerbahçe'yi tahmin etmek zor olacak. Ancak, belli ki iyi bir kadroları olacak."

'Zalgiris'te Final Four'a kalmıştı'

"Fenerbahçe şampiyon olur mu? Bilmiyorum. Final Four adayı mı? Evet. Bir sezon Zalgiris, Final Four'a kalmıştı ama şampiyonluk adayı değildi."







