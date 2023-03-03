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Spor

Fatih Karagümrük Süper Lig’de yarın Sivasspor’u konuk edecek

Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Sivasspor’u konuk edecek. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

10:09 . 3/03/2023 Cuma
AA
Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük

Süper Lig'in 24. haftasında yarın saat 13.30’da Fatih Karagümrük ile Sivasspor karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maç beINSPORTS 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca TOD


Ligde 7 maçtır kaybetmeyen Fatih Karagümrük, bu periyotta 3 galibiyet ve 4 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı. Kırmızı-siyahlı ekip, son maçında MKE Ankaragücü deplasmanında Diagne ve Borini'nin golleriyle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.


Sivasspor da ligde oynadığı son 2 maçta Alanyaspor’u 3-0 ve Beşiktaş’ı 1-0 yenmeyi başardı. Ev sahibi ekip bu sezon çıktığı 21 lig maçında 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 26 puan topladı ve 9. sırada yer alıyor.


Sivasspor ise 22 lig maçında 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle hanesine 24 puan yazdırdı ve ligde 13. sırada bulunuyor. Kırmızı-siyahlı takımda Davide Biraschi, Ebrima Colley ve Lawrence Nicholas kart sınırındaki oyuncular. Bu isimler, Sivasspor karşısında kart görmesi durumunda Giresunspor deplasmanında forma giyemeyecek.


İki ekibin ligin ilk yarısında Sivas’ta oynadığı mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı.


#Süper Lig
#Fatih Karagümrük
#Sivasspor
32 minutes ago
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Fatih Karagümrük Süper Lig’de yarın Sivasspor’u konuk edecek
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