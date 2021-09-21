Fatih Terim'den kadroda rotasyon

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Kayserispor kadrosunu belirledi.
Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süre Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı.
Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.
Alanyaspor maçında kadroda olmayan Mbaye Diagne ise kafileye dahil edildi.
Sarı-kırmızılıların Kayserispor kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
- Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunção, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Moruţan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
📢 Yukatel Kayserispor maçı kamp kadromuz #KYSvGS pic.twitter.com/ktwHPw5Weo
📢 Yukatel Kayserispor maçı kamp kadromuz #KYSvGS pic.twitter.com/ktwHPw5Weo— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 21, 2021