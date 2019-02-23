Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim

Süper Lig'de pazartesi deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Fenerbahçe, bu maçı hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan egzersiz hareketlerinin ardından sahada devam etti. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, U21 takımının da katılımıyla yapılan çift kale maçın ardından bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertlilerin idmanında sürpriz bir isim de yer aldı. Faslı futbolcu Nabil Dirar'ın yakın akrabası olduğu belirtilen Ahmed Yassine Cherkaoui, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Cherkaoui, son olarak Belçika ekibi Leopold'da forma giydi. Ahmed Yassine Cherkaoui'nin 1,5 yıldır kulüpsüz olduğu öğrenildi. Cherkaoui'nin rica üzerine Fenerbahçe idmanına katıldığı belirtildi.