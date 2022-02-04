Spor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyasporlu futbolcu Efecan Karacayı aradı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'yı aradı

UEFA Konferans Ligi için listelerin teslim edilmesi gereken son gün, Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor arasında Efecan Karaca için yoğun bir transfer görüşmesi yapılmıştı. Fakat herhangi bir sonuç alınamayınca transfer gerçekleşmemişti. Olumsuz sonuçlanan görüşmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Efecan Karaca'yı telefonla aradığı ve oyuncuyu teselli ettiği iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyasporlu futbolcu Efecan Karacayı aradı
Efecan Karaca'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'ye imza atması beklenen fakat iki kulübün başkanının rakamlarda anlaşamaması üzerine transferi iptal olan Efecan Karaca büyük üzüntü yaşadı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca'yı aradı

Eşyalarını bile toplamaya başlayan 32 yaşındaki oyuncunun, bu olumsuz haberden sonra içine kapandığı ve çok üzgün olduğu iddia edildi. Hürriyet'te yer alan haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Efecan Karaca'yı telefonla aradığı ve transferin neden gerçekleşmediğini anlattığı ifade edildi.

Daha sonra telefonunu kapatan 32 yaşındaki futbolcunun, uzun süre kimseyle konuşmadığı ve takım arkadaşları tarafından teselli edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

"Yeri doldurulamaz bir oyuncu"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe'nin görüştüğü Efecan Karaca ile ilgili, "Takımda yeri doldurulamaz bir oyuncu. Onun kalması kritik bir Transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor, çünkü onların kafasını karıştırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

  • Efecan Karaca bu sezon 22 maçta, 3 gol ve 11 asistle oynamıştı. Sezon sonuna sözleşmesi bitecek olan oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

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