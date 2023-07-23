Fenerbahçe'nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko, "Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de bu hedef için buradayım. Böyle büyük bir camia en iyisini hak ediyor" dedi. Dzeko'nun açıklamalarının tamamına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.