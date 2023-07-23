Ekambi, Kamerun milli takım formasını 55 maçta giyerken 13 gol attı.
Fenerbahçe, Lyon forması giyen Kari Toko Ekambi ile prensipte anlaştı. Kamerunlu kanat oyuncusu ve temsilcisiyle görüşen sportif direktör Maria Branco, sözleşme şartları konusunda prensipte anlaşmaya vardı.
Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2+1 yıllığına anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin gelecek hafta Ekambi transferini açıklaması bekleniyor. Sportif direktör Mario Branco, Lyon kulübü yetkilileriyle görüşerek Fransız ekibinin kadrosunda düşünmediği Kamerunlu'yu bonservis bedeli ödemeden kadroya katmayı planlıyor. Lyon'un ise tecrübeli sol kanattan 5 milyon Euro bonservis bedeli beklentisi bulunuyor. Ekambi de Lyon yönetimine transferi için kolaylık gösterilmesini istedi, iki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
Geçen sezonun ikinci yarısında Rennes'de kiralık forma giyen ve 1 yıl daha sözleşmesi olan Ekambi, Lyon ve Rennes kulüplerinde 38 maçta oynadı ve 9 kez gol sevinci yaşadı.