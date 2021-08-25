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Fenerbahçe genç yıldız adayını İstanbul’a çağırdı

1308 Osmaneli Belediyespor U11-12 futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul’a çağrıldı.

Haber Merkezi İHA
Fenerbahçe genç kaleci Berke Can Evliyi altyapı için İstanbula çağırdı.
1308 Osmaneli Belediye Spor yöneticileri ve Berke Can Evli

1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya’da yapılan turnuvalarda başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince minik futbolculara diğer takımların ilgisi arttı.

Turnuvada göz dolduran 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 Futbol takımı kalecisi Berke Can Evli, Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul’a çağrıldı.

  • "Fenerbahçe İstanbul'a çağırdı"
  • Altyapıya çok önem verdiklerini anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımı Kocaeli ve Sakarya’da yapılan turnuvalarda çok başarılı sonuçlar ve şampiyonluk elde edince sporcularımıza ilgi arttı. Bu tarz turnuvaları izleyen kulüplerimizin değerli hocaları takımımızı yakından takip ediyorlar. 1308 Osmaneli Belediye Spor U11-12 futbol takımımız kalecilerinden Berke Can Evli Fenerbahçe alt yapı hocaları ve izleme ekibince beğenilerek İstanbul’a çağrıldı. Fenerbahçe gibi Türkiye’nin güzide bir takımının alt yapısına seçilen değerli sporcumuzu, ailesini, yöneticilerimizi ve değerli hocası Çağlar Bozkıran ve Mete Aktemur’u kutluyor başarılarının devamını diliyoruz" dedi.

Berke Can Evli
Berke Can Evli
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