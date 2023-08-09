Fenerbahçe kadroda değişikliğe gitti: Serdar Aziz yerine Djiku kadroya eklendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, Alexander Djiku'yu UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Maribor maçı için UEFA listesine hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine, Djiku'nun dahil edildiği belirtildi.