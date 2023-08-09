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Spor

Fenerbahçe kadroda değişikliğe gitti: Serdar Aziz yerine Djiku kadroya eklendi

Fenerbahçe, Maribor ile oynanacak ilk maç için UEFA'ya bildirilen kadrodan Serdar Aziz'i çıkartıp, yerine Alexander Djiku'yu ekledi.

17:31 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçe, kadroda değişikliğe gitti

Fenerbahçe, kadroda değişikliğe gitti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Slovenya ekibi Maribor ile yarın oynayacağı maçın kadrosundan Serdar Aziz'i çıkartıp, Alexander Djiku'yu UEFA'ya bildirdi.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Maribor maçı için UEFA listesine hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz'in yerine, Djiku'nun dahil edildiği belirtildi.


Fenerbahçe'nin kadrosunda şu isimler yer aldı:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Alexander Djiku, Luan Peres, Samet Akaydın, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Miha Zajc, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.


Fenerbahçe'nin maçtan 24 saat öncesine kadar 2 oyuncu değişiklik hakkı bulunuyordu.



#Fenerbahçe
#Alexander Djiku
#Serdar Aziz
1 saat önce
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