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Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

13:3226/04/2025, Cumartesi
DHA
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Ali Koç ve yönetimi toplantıda hazır bulundu.
Ali Koç ve yönetimi toplantıda hazır bulundu.

Fenerbahçe Kulübü'nün, 25 Şubat 2025 itibarıyla borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğu açıklandı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Fenerbahçe Spor Kulübü Faruk Ilgaz Tesisleri'nde devam ediyor.


Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemiyle ilgili mali tablolar hakkında bilgi verdi. Selda Leventci, kulübün toplam varlıklarının 18 milyar 428 milyon TL olduğunu söyledi.


Leventci, bu dönemde giderlerin 11 milyar 77 milyon TL, gelirlerin de 10 milyar 501 TL olduğunu belirtilirken, dönem karını ise 815 milyon lira olarak açıkladı.


Selda Leventci, kulübün toplam borcunun 19 milyar 206 milyon TL olduğunu da paylaştı.





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