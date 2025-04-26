Toplantıda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemiyle ilgili mali tablolar hakkında bilgi verdi. Selda Leventci, kulübün toplam varlıklarının 18 milyar 428 milyon TL olduğunu söyledi.

Leventci, bu dönemde giderlerin 11 milyar 77 milyon TL, gelirlerin de 10 milyar 501 TL olduğunu belirtilirken, dönem karını ise 815 milyon lira olarak açıkladı.