Fenerbahçe Malang Sarr için yeniden görüşmelere başladı

Fenerbahçe, sezon başında ilgilendiği Malang Sarr’ı yeniden gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde 22 yaşındaki Fransız stoperi transfer etmek istemiş, ancak Portekiz devi Porto’ya transfer olmuştu. Porto’da göze giremeyen Sarr, yeniden İngiliz ekibine dönecek.

Chelsea, Sarr'ı yine kiralayacak

Genç futbolcuyu kadroda düşünmeyen Chelsea, yeniden kiralık göndermeyi planlıyor. Fenerbahçe, sezon sonunda Sarr için bir kez daha girişimde bulunacak. Emre Belözoğlu, sezon başında bonservisi elinde olan Malang Sarr’ı transfer etmek için büyük çaba göstermişti, ancak Chelsea’nin devreye girmesiyle İngiliz ekibinin yolunu tutmuştu.

Malang Sarr için görüşmeler başladı

Sarı-lacivertli yönetimin de şimdiden İngiliz kulübünün yönetimiyle temasa geçtiği belirtildi. 22 yaşındaki Fransız stoperin Chelsea ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Malang Sarr’ı kadrosuna katarak savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor.

SPOR Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr Chelsea'ye imzayı attı