SÜPER LİG

Fenerbahçe Vedat Muriç transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi’in transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriç

Vedat Muriç

Fotoğraf: fenerbahce dergisi/org

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi’in transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı.

Detaylar geliyor...

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.