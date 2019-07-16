Fenerbahçe Vedat Muriç transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi’in transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı.
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Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi’in transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı.
Detaylar geliyor...
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