Fenerbahçe Vedat Muriç transferinin detaylarını açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, Vedat Muriqi’in transferinde Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Rizespor’a transfer olduğunu açıkladı.

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