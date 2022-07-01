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Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda 8 eksik

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Listede olmayan isimlerin tedavi amaçlı İstanbul'da kaldığı belirtildi.

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Haber Merkezi DHA
Fenerbahçenin kamp kadrosunda 8 eksik
Sarı-lacivertliler çalışmalarına Avusturya'da devam edecek.

Fenerbahçe, bugün saat 12.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Avusturya'nın Graz kentine gidecek.

Sarı-lacivertlilerde Lemos, Meyer, Tisserand, Gustavo, Nazım, Crespo, Caulker ve Serdar Aziz kamp kadrosunda yer almazken, bu isimler tedavi amaçlı İstanbul'da kaldı.

Sarı-lacivertlilerin 1-7 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesinde yapacağı kampta şu isimler yer alacak;

  • Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, Furkan Onur Akyüz, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Yiğit Efe Demir, Bright Osayi-Samuel, Uğur Kaan Yıldız, Filip Novak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, Lincoln Henrique, İsmail Yüksek, İsak Vural, Burak Kapacak, Muhammed Gümüşkaya, İrfan Can Kahveci, Dimitris Pelkas, Arda Güler, Diego Rossi, Emre Mor, Bruma, Mergim Berisha, Mbwana Samatta, Enner Valencia, Serdar Dursun.

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