Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Basketbol
Fenerbahçe'ye Arturs Zagars'tan kötü haber

Fenerbahçe'ye Arturs Zagars'tan kötü haber

14:3328/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Arturs Zagars, top sürerken bir sakatlık yaşamıştı.
Arturs Zagars, top sürerken bir sakatlık yaşamıştı.

Fenerbahçe Beko'da Letonyalı basketbolcu Arturs Zagars'ın sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Beko'da Arturs Zagars'ın sakatlandı.


Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arturs Zagars, dün oynanan Glint Manisa karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Medicana Ataşehir Hastanesi'nde yapılan kontrollerinin ardından sağ hamstring kasında ikinci evre yaralanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Arturs Zagars'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takıma katılmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.


Basketbol Süper Ligi'nde dün yapılan mücadelede Zagars, ikinci çeyrekte sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.







#Fenerbahçe Beko
#Arturs Zagars
#Manisa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Memur zammı 2026: Ocak memur zammı ne kadar olacak?