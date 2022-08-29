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Fernando Muslera derbinin oyuncusunu açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, Trabzonspor-Galatasaray derbisinin oyuncusunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fernando Muslera Trabzonspor-Galatasaray derbisinin oyuncusunu açıkladı
​Fernando Muslera Trabzonspor-Galatasaray derbisinin oyuncusunu açıkladı

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadele sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, Trabzonspor-Galatasaray derbisinin oyuncusunu açıkladı. Muslera'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Kaliteli oyuncular geldi"

"Takım birbirini daha iyi tanımaya başladı. Antrenmanlarımızı yapıyoruz. Uzun bir sezon olduğunu düşünürsek, ona göre en iyi şekilde hazırlanıyoruz ve en iyi şekilde mücadele ediyoruz. Çok kaliteli oyuncular geldi. Şampiyonluk için kurulmuş bir takım bu. Harika takım arkadaşları. Güzel bir şekilde çalıştığımızı düşünüyorum."

  • "Sahanın en iyisi Muhammet Taha Tepe"
  • "Türk kaleciler, iyi performanslar gösteriyorlar. Taha'yı tebrik ettim, iki tane çok net pozisyonu kurtardı. Bence sahanın en iyi oyuncusuydu. Uğurcan'ı bir an önce sahalarda görmek isteriz, onun da kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum."

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