Filip Novak Fenerbahçe’nin kabusu oldu

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skor elde eden Trabzonspor’da, takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarı-lacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu’nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor. Novak, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Süper Lig’de bordo-mavili takımın Fenerbahçe’yi 2-1’lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda attığı gollerle galibiyetlerde büyük pay sahibi olurken, dün gelen galibiyetin de mimarlarından oldu. Novak, Trabzon’da Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.

Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-1 Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadeleyi bordo-mavili ekip 46. dakikada Sörloth ve 66. dakikada Novak'ın attığı gollerle 2-1 kazandı. Fenerbahçe'nin tek golünü ise 82. dakikada Vedat Muriqi kaydetti.Karşılaşmadan dakikalar4. dakikada Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sosa'nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı hemen dışından gelişine vuruşunda kaleci Altay Bayındır, güçlükle topu kornere çeldi.10. dakikada Sosa ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyuna devam edemeyen Falette'nin yerine Tolgay Arslan oyuna dahil oldu. Falette, ambulansla hastaneye götürüldü.20. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top yandan auta gitti.27. dakikada Ozan Tufan'ın ceza alanı dışından yerden tuşunda, savunmaya çarpan topu kaleci Erce Kardeşler yatarak kontrol etti.39. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Ndiaye'nin yerine Guilherme oyuna dahil oldu.45+2. dakikada Mehmet Ekici'nin ceza alanı dışından yerden şutunda top kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.Fenerbahçeli Simon Falette'i ağlatan sakatlık47. dakikada savunmanın hatasında topu önüne alarak ceza sahası içine giren Sorloth, kaleci Altay’ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-050. dakikada Guilherme’nin ceza sahası sol çaprazdan sert şutunu kaleci Altay kale direği dibinde kornere çıkardı.66. dakikada Ekuban’ın sağ taraftan getirdiği topla ceza sahası içine girdi. Penaltı noktasına yakın yere çıkardığı meşin yuvarlağa Novak’ın bekletmeden vuruşunda top kaleci Altay’ın sağından ağlarla buluştu. 2-077. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun sol taraftan ceza sahası içine gönderdiği topu Mehmet Ekici önüne aldı. Düzgün vuruşunda ise kaleci Erce Kardeşleri geçen topu çizgi üzerinde Da Costa kafayla kornere çıkardı.81. dakikada Ozan Tufan’ın uzak mesafeden vuruşunda kaleci Erce Kardeşler meşin yuvarlağı kornere çeldi.82. dakikada Mehmet Ekici’nin sağ taraftar ortasında kale sahası içinde topa iyi yükselen Vedat Muriqi, meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 2-1Mücadele Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.İlk 11'lerTrabzonspor: Erce, Kamil Ahmet, Da Costa, Campi, Novak, A. Parmak, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Ekuban, SörlothFenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Falette, Deniz, Gustavo, Ozan, Tolga, Mehmet, Kruse, Muriqi.Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 3 maçta 2 gol attı pic.twitter.com/jkUxtNDrrL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 3, 2020

2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland’dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, forma giydiği 76 maçta 13 gol attı. Novak, Süper Lig’de 10 gol atarak en golcü savunma oyuncularının başında gelirken, Türkiye Kupası’nda 2 ve Avrupa Kupası’nda da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor’da ise 13 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.

Ertuğrul Doğan: "Kalmasını istiyoruz"

Trabzonspor ile 31 Mayıs 2020’de sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile bordo-mavili kulüple yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan transfer görüşmelerinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayan bordo-mavili kulüp, Novak’ın menajerinin yüksek komisyon istemesi nedeniyle pazarlıkları sürdürüyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak’la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da bizimle birlikte devam etmek istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakın zamanda sözleşmeleri imzalarız" dedi.