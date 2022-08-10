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Filip Novak: Umarım başarılı bir sonuç alırız

Fenerbahçeli futbolcu Filip Novak, yarın Çekya ekibi Slovacko ile oynayacakları maçla ilgili olarak yaptığı açıklamada, başarılı bir sonuç almak istediklerini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filip Novak: Umarım başarılı bir sonuç alırız
Filip Novak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın saat 20:00'da Slovacko'ya konuk olacak.

Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli futbolcularından Novak, karşılaşmayla ilgili yaptığı değerlendirmede turu geçmek için elinden gelen çabayı göstereceklerini bildirdi.

Novak, açıklamasının tamamında, "Öncelikle evimde olmak çok güzel. İlk defa değil bu durum. Avrupa’da oynadığımız maçlarda Çekya’ya geliyoruz. Bu elemeyi geçmemiz gerekiyor. Umarım yarın başarılı bir sonuç alır ve bir sonraki maça odaklanırız. Slovacko ile Zlin arasındaki maçlar derbi oluyor. Ve ne zaman oynansa ben her zaman Zlin’i tutuyorum. Yarın da elimden geleni yapacağım” şeklinde konuştu. Ben oyuncular arasındaki rekabetin oyuncular için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes her gün elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda oluyor. Ben sol bek ve sol stoper pozisyonunda oynayabiliyorum ama hocamız beni nerede isterse orada oynamaya hazırım. Elimden gelenin en iyisini yaparım.” ifadelerini kullandı.

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